Элита на севере, чернь на юге: как кладбище возрастом 3000 лет нарисовало социальную лестницу Чжоу

Китайские археологи извлекли из-под земли монументальный памятник Чанчунь, который материально подтверждает устройство государственной машины Западной Чжоу. Обнаруженный в уезде Фупин провинции Шэньси комплекс превращает строки древних хроник в осязаемую картину феодального управления почти трёхтысячелетней давности.

Раскопки стартовали в 2022 году и вскрыли колоссальную площадь — порядка 2,2 миллиона квадратных метров. Перед исследователями предстало аристократическое владение, зажатое между двумя чжоускими столицами, Фэнхао и Лои. Именно через такие вотчины родичи и доверенные лица царского дома осуществляли сбор податей и надзор за провинциями, не будучи при этом суверенными правителями. Учёные квалифицировали памятник как одно из самых убедительных археологических свидетельств подобной системы.

Некрополь занял около 200 тысяч квадратных метров и вместил свыше 3150 погребений. Планировка кладбища строго иерархична: наиболее статусные усыпальницы с коридорными конструкциями сконцентрированы в северной части, тогда как южная отведена под захоронения низших рангов. Такая топография буквально визуализирует социальную лестницу чжоуского общества.

Жилая и производственная зоны не уступают могильнику по информативности. Археологи идентифицировали мастерские по бронзовому литью, керамическому производству и обработке оленьих рогов. Отдельного упоминания заслуживает скопление из тридцати обжиговых печей — по масштабу оно сопоставимо с крупнейшими ремесленными центрами эпохи. Анализ костных останков работников одной из мастерских выявил следы тяжёлых физических нагрузок, что говорит о жёстко организованном и разделённом труде.

По заключению исследователей, Чанчунь совмещал функции поселения, административного узла и экономического хаба, встроенного в общегосударственную систему контроля над регионом. Находка окончательно переводит историю Западной Чжоу из плоскости летописных текстов в разряд вещественно доказанной реальности.