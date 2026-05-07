Энергия из бездны: ученые предложили искать сверхцивилизации у черных дыр по следам сфер Дайсона

Астрофизики обратили внимание на заманчивую гипотезу: высокоразвитые цивилизации или даже постбиологические системы могут селиться вплотную к черным дырам, извлекая из них колоссальную энергию. Обнаружить таких «соседей» предлагается по аномалиям в излучении аккреционных дисков и другим техносигнатурам, сообщает Naked Science .

В основе идеи лежит концепция, предложенная физиком Фрименом Дайсоном еще в 1960-х годах. Он рассуждал, что технологически зрелая цивилизация способна окружить родную звезду роем спутников, чтобы улавливать почти всю ее энергию. Со временем эти гипотетические мегаструктуры получили название сфер Дайсона, а сама идея обросла новыми смыслами: сферы стали рассматривать не только как электростанции, но и как гигантские вычислительные машины.

Если подобные объекты действительно существуют, их присутствие можно выдать по избытку инфракрасного излучения, которое трудно списать на обычные природные процессы. Теперь же ученые предлагают расширить зону поиска: возможно, разум Дайсона стоит искать не только у звезд, но и в окрестностях черных дыр, где энергии еще больше, а сама гравитационная бездна служит идеальной батарейкой для сверхцивилизации.