«Энергия из урана для Луны»: российский ученый объяснил, почему ядерная установка эффективнее тысяч тонн топлива

Вице-президент Курчатовского института Александр Благов в беседе с kp.ru раскрыл детали амбициозного проекта по созданию отечественной ядерной энергетической установки, предназначенной для работы на поверхности Луны. По его оценкам, запуск такой станции может стать реальностью уже к 2036 году.

Специалист подчеркнул колоссальную энергетическую эффективность атомного топлива по сравнению с традиционными источниками. По его словам, всего один килограмм урана способен выдать столько же энергии, сколько содержится в двадцати тысячах тонн угля или десяти тысячах тонн жидкого топлива. Таким образом, доставка на спутник Земли считанных килограммов урана фактически равносильна отправке туда нескольких железнодорожных составов с углем или дизелем и позволит обеспечить будущую лунную базу энергией на долгие годы, если не на десятилетия.

Благов также пояснил, что для космических миссий разрабатываются реакторы особого типа, принципиально отличающиеся от наземных АЭС. Им не требуется вода для охлаждения, а в основе их работы лежит термоэлектрическое преобразование энергии. Предполагается, что компактный энергетический модуль будет обладать мощностью около пяти киловатт и сможет непрерывно функционировать на протяжении пяти лет. Завершить создание прототипа такой установки планируется к 2032 году.