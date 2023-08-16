«Энергомаш» из городского округа Химки участвует в международной выставке «Армия-2023»

Научно-производственное объединение «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко, расположенное в городском округе Химки, присоединилось к работе международного военно-технического форума «Армия-2023». Его продукцию представили на стенде, посвященном ракетному двигателестроению на предприятиях Госкорпорации «Роскосмос».

Как рассказали в «Роскосмосе», профильные предприятия во главе с НПО «Энергомаш» продемонстрировали двигатели для космических аппаратов и носителей.

«Среди них — жидкостные ракетные двигатели РД-191 для ракет семейства «Ангара», РД-171МВ — для перспективной ракеты «Союз-5» и РД-0169А — для перспективной многоразовой ракеты «Амур», а также двигательная установка для аппарата связи «Марафон» в интересах проекта «Сфера», – уточнили в Госкорпорации.

Специалисты из городского округа Химки также будут работать на научных и деловых встречах Конгресса «Диверсификация оборонно-промышленного комплекса России».

Форум «Армия-2023» посетил и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он ознакомился с экспозицией и встретился с представителями оборонных производств региона. Губернатор подчеркнул, что форум является знаковым событием для всего российского ОПК.

«Ежегодно в форуме участвуют порядка полусотни подмосковных производителей, и 2023-й – не исключение. Всего у нас в ОПК более 100 предприятий, на них работает свыше 120 тысяч человек. Это особо ценные работники, и мы стараемся их всячески поддерживать», - сказал губернатор.

Андрей Воробьев добавил, что 800 молодых ученых и специалистов получили льготное жилье по соципотеке, а с некоторыми предприятиями заключены соглашения о подготовке кадров. Кроме того, он рассказал о расширении программы «Профессионалитет».

Форум с участием, в том числе, специалистов из городского округа Химки, проходит с 14 по 20 августа на трех площадках: в конгрессно-выставочном центре «Патриот», полигоне Алабино, а также на аэродроме Кубинка. На него съехалось более 60 делегаций из разных государств. В программе – более 300 мероприятий, посвященных военно-техническому сотрудничеству и развитию ОПК России в современных реалиях.