Эспарто вместо кожи, зола вместо консерванта: как шахтерская обувь пролежала тысячелетия

Испанские археологи обнаружили в древнем шахтерском поселении Уриум восемь сандалий, которые носили на протяжении более четырех столетий — с железного века до римского периода. Как пишет журнал Pyrenae, находки сохранились благодаря слоям золы из металлургических печей, законсервировавшей растительные волокна. Самую старую пару датировали IV–II веками до нашей эры, самую молодую — I веком нашей эры.

Обувь плели из эспарто — местного злакового растения, родственного ковылю, которое до сих пор встречается в полупустынях Западного Средиземноморья. Сканирующая электронная микроскопия и рентгеновская микрокомпьютерная томография показали, что каждый экземпляр был тщательно продуман: толстые пучки волокон укладывали в места наибольшей нагрузки, а тонкие использовали для ремешков и соединений. Небольшие различия между сандалиями говорят о работе разных мастеров, подстраивавших дизайн под конкретного заказчика.

Практически на всех подошвах заметен сильный износ пятки и передней части стопы, большинство утратили фиксирующие шнуры. Ученые полагают, что такую обувь выбрасывали только после полного износа, когда починить ее было уже невозможно, и рассматривали как простую рабочую экипировку, а не ценность. Найденные сандалии стали еще одним подтверждением того, что этот тип обуви — один из древнейших в истории человечества.