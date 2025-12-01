«Это глупость». Космонавт Юрчихин высказался о колонизации Марса

Пилотируемая миссия на Марс и, тем более, его колонизация являются на данном этапе неоправданной авантюрой. Такое мнение в беседе с корреспондентом РИА Новости высказал Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин.

По его словам, сосредоточиться следует на роботизированном изучении планеты и разработке технологий для будущих полетов, а не на планах по заселению.

«И говорить о колонизации Марса — это глупость», — подчеркнул космонавт.

Ключевым препятствием Юрчихин назвал отсутствие у человечества надежной защиты от космической радиации, так как у нас нет ни медицинских препаратов, ни технических решений, способных компенсировать отсутствие магнитного поля, подобного земному.

Особое недоумение у эксперта вызывают проекты «билета в один конец».

«У человека есть дом, его дом — Земля... Когда я читаю статьи о том, что дорога на Марс — это дорога в одну сторону, меня берет оторопь», — признался он.

Юрчихин обратил внимание на колоссальную логистику и стоимость такой экспедиции. Если доставка груза на лунную орбиту уже в 15 раз дороже, чем на земную, то цена посадки на Марс десятков тонн топлива и оборудования в исправном состоянии и вовсе кажется астрономической, особенно с учетом того, что текущий рекорд массы для марсианской посадки — чуть более тонны.

Еще одним критически важным вопросом космонавт считает скорость полета. При нынешних технологиях путешествие туда и обратно займет около двух лет.

«Пока не будут созданы космические корабли, которые будут долетать до Марса и обратно за 3-5 месяцев, нам там делать нечего. А за 15 лет мы таких кораблей не создадим», — резюмировал Федор Юрчихин.

