«Это наш ближайший предок». В Египте нашли череп обезьяны, жившей 17 миллионов лет назад

На территории Египта палеонтологами был идентифицирован ранее неизвестный вид приматов, который, как предполагается, является наиболее древним из известных науке прямых предшественников современных горилл, шимпанзе и гиббонов. Информацией об открытии поделился портал New Scientist.

Вид, получивший название Masripithecus moghraensis, населял планету примерно 17 миллионов лет назад. Ключевая особенность данной находки заключается в месте ее обнаружения: ископаемые останки были извлечены не на востоке Африки, как это часто бывало ранее, а в ее северной части. Этот факт заставляет научное сообщество пересмотреть укоренившиеся гипотезы о географическом ареале, где зарождалась эволюционная ветвь человекообразных обезьян.

В ходе экспедиций 2023–2024 годов в районе Вади-Мохра ученым удалось обнаружить фрагменты челюстных костей и зубы. Установлено, что они принадлежали двум особям, которых, судя по строению останков, предварительно идентифицировали как самцов. По габаритам эти приматы сопоставимы с некрупной самкой современного шимпанзе. Расчетная масса тела животного составляла около 25 килограммов, что было довольно внушительным показателем по сравнению с большинством других видов обезьян, обитавших в ту эпоху.

Анализ морфологии зубов свидетельствует о высокой адаптивности в питании: базой рациона Masripithecus служили фрукты, однако строение челюстей позволяло ему без труда справляться и с твердыми продуктами, включая орехи и различные семена. Поскольку кости конечностей пока не обнаружены, исследователи пока не могут дать однозначного ответа на вопрос, вел ли этот вид древесный образ жизни или предпочитал передвигаться по земле.

