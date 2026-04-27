Это не призрак, это трубы: ученые объяснили природу «паранормальных» страхов в старых подвалах невидимым инфразвуком

Ученые из Университета Макьюэна и Университета Альберты представили результаты исследования, которые способны развенчать мистический ореол вокруг многих «паранормальных» явлений. Согласно публикации в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience, чувство необъяснимой тревоги, которое люди нередко испытывают в старых зданиях, может быть вызвано не призраками, а воздействием инфразвука — низкочастотных колебаний, которые человеческое ухо сознательно не воспринимает.

Профессор Родни Шмальц пояснил, что инфразвук повсеместно встречается в повседневной жизни, особенно вблизи систем вентиляции, транспорта и промышленного оборудования. Он привел наглядный пример: посещение подвала, где старые трубы создают вибрации, способно изменить эмоциональный фон и вызвать беспокойство, которое легко принять за нечто сверхъестественное. В ходе эксперимента 36 добровольцев слушали музыку разного характера, при этом для половины из них скрытые сабвуферы транслировали инфразвук частотой 18 Гц. Результаты показали, что испытуемые, подвергшиеся его воздействию, демонстрировали повышенный уровень гормона стресса кортизола, ощущали большую раздражительность и снижение интереса, однако никто из них не смог определить источник дискомфорта.

Как подчеркнул соавтор исследования Кале Скаттерти, эффект не был связан с самовнушением: участники не догадывались о наличии звука, и их убеждения не влияли на физиологические показатели. Хотя механизм явления до конца неясен, авторы убеждены, что данная работа является лишь первым шагом к пониманию последствий хронического воздействия инфразвука на здоровье, включая проблемы с психикой из-за длительного повышения кортизола. В планах ученых — изучить влияние более широкого спектра частот и их комбинаций, что в перспективе может привести к пересмотру санитарных норм и стандартов проектирования зданий.