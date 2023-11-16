Федор Конюхов нацелился на установление двух мировых рекордов в Арктике

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов собирается установить два мировых рекорда во время своей экспедиции к Северному полюсу. Об этом РИА Новости рассказал руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов.

Вместе с пилотом Игорем Потапкиным путешественник попытается установить рекорд по дальности полета на двухместном мотопараплане в высоких широтах Арктики. Планируемая дальность полета – более 600 км.

После приземления на верхушке мира Конюхов собирается три недели прожить на одиночной дрейфующей станции в Северном Ледовитом океане. До него в одиночку в таких условиях никто не работал, предыдущая подобная экспедиция Конюхова в 2021 году заняла две недели.

На станции Конюхов будет изучать сейсмическую активность океана и маршруты дрейфа льдов.