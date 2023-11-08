Физик Богачев дал оценку вероятности повторения сильной магнитной бури до конца года

По словам завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергея Богачева, вероятность новой магнитной бури на планете до конца этого года довольно высокая. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что причиной этого является высокая активность Солнца, когда аналогичные события станут постоянно повторяться минимум два года.

По мнению ученого, при этом нельзя прогнозировать вероятность данных повторов сильно заранее.

Напомним, что сильная магнитная буря стартовала в воскресенье.