Физик Пулинец пояснил опасность климатического явления «петля смерти»

Ученые обеспокоены критическими изменениями климата, которые могут спровоцировать необратимые последствия для человечества, прежде всего ускорить таяние ледников Гренландии. Это явление ученые назвали климатическими «петлями смерти». По словам главного научного сотрудника Института космических исследований РАН Сергея Пулинца, такие заявления в большинстве своем преследуют цель запугать людей, чтобы они стали внимательнее к окружающей среде, тем не менее доля правды в этом есть. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он уточнил, что в настоящее время человечество переживает временной этап, когда глобальная температура воздуха на Земле медленно продолжает повышаться. Однако указанный процесс протекает неравномерно: имеются регионы, где она понижается, а где-то поднимается. Таким образом, глобальное потепление не может произойти резко и повсеместно.

По мнению исследователя, данный процесс по времени может длиться веками, в связи с чем пугать людей тем, что совсем скоро мы все умрем, некорректно. Если потепление и произойдет, это случится в течение столетий, а пока угрозы для жизни на Земле нет.

Он подчеркнул, что планета за историю своего существования не раз проходила этапы потепления и обледенения, в связи с чем указанные перемены не будут смертельно опасными для человечества.

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