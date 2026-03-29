Френулярная дельта: анатомическое открытие, которое переворачивает представления о мужской чувствительности

Испанские андрологи из университета Сантьяго-де-Компостела провели самое детальное на сегодняшний день нейроанатомическое исследование тканей мужского полового члена. Результаты, опубликованные в журнале Andrology, могут пересмотреть традиционные представления о мужской сексуальной физиологии.

Пересмотр анатомических догм

Долгое время в учебниках по анатомии главной эрогенной зоной у мужчин считалась головка пениса. Это мнение основывалось скорее на классических физиологических представлениях и субъективных ощущениях, а не на точных анатомических данных.

Однако еще в 2001 году новозеландский патолог Кен Макграт описал треугольную область ткани на нижней стороне полового члена, прилегающую к уздечке. Он назвал ее «френулярной дельтой» и предположил, что эта зона играет важную роль в сексуальной чувствительности, сравнив ее с женской «точкой G». Тем не менее термин не вошел в анатомические учебники, а саму структуру не выделяли в медицине как отдельную анатомическую единицу. Теперь у этой гипотезы появились убедительные доказательства.

Как проводилось исследование

Команда под руководством Альфонсо Сепеды-Эмилиани изучила ткани формирующегося полового органа 30 эмбрионов на сроках от 8 до 24 недель, а также ткани полового члена 14 взрослых мужчин в возрасте от 45 до 96 лет. Ученые подготовили тончайшие срезы толщиной всего несколько микрометров, затем с помощью гистологических и иммуногистохимических маркеров выявили нервные волокна и сенсорные структуры.

Анализ показал, что развитие нервной сети плода проходит два этапа. С 8-й по 16-ю неделю наблюдается стадия гипериннервации — активное прорастание нервных волокон в кожу. На втором этапе, с 17-й по 24-ю неделю, формируются специализированные нервные окончания (тельца), которые в будущем будут отвечать за восприятие вибрации и прикосновений.

Главное открытие

Тщательное картирование нервных структур взрослых мужчин привело к сенсационному выводу: самая высокая плотность нервных окончаний находится вовсе не в головке пениса, а именно во френулярной дельте, описанной Макгратом. В этой зоне андрологи обнаружили максимальную концентрацию сенсорных корпускул — механорецепторов, реагирующих на механические воздействия. В то время как в головке они расположены разрозненно, во френулярной дельте они собраны в плотные группы, насчитывающие до 17 корпускул в каждой.

Среди этих кластеров присутствуют различные типы рецепторов, включая тельца Краузе, чувствительные к прикосновениям и вибрации. Ученые предполагают, что именно они играют важную роль в сексуальной чувствительности.

Мужская «точка G»

Андролог Эрик Чанг из Квинслендского университета в Австралии, не участвовавший в исследовании, заявил, что благодаря этим данным френулярную дельту следует считать мужским аналогом «точки G». По его словам, это одна из самых чувствительных зон для стимуляции у мужчин.

Прикладное значение: обрезание

Открытие имеет важное практическое значение, особенно в контексте споров вокруг обрезания, поскольку при этой процедуре существует риск повреждения френулярной дельты. Исследователи отметили, что некоторые техники включают разрезы через эту область, что может повредить ее нервные структуры и привести к снижению сенсорной чувствительности.

Вопрос о влиянии обрезания на остроту ощущений остается спорным. В ходе исследования, проведенного в Бельгии, необрезанные мужчины сообщили о более ярком удовольствии от стимуляции френулярной дельты по сравнению с обрезанными. Однако опрос в США не выявил разницы в качестве оргазма между двумя группами. Ученые предположили, что организм может компенсировать потерю нервных окончаний в этой зоне за счет других участков полового органа.