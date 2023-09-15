ФРГ присоединилась к соглашению об участии в исследовании Луны

ФРГ стала частью соглашения с НАСА об участии в программе по исследованию Луны, тем самым став 29-м государством-участником «Соглашения Артемиды». Об этом сообщило издание РИА Новости .

Глава НАСА Билл Нельсон заявил, что он рад приветствовать Германию в программе, назвав ФРГ одним из самых ближних и способных партнеров агентства. По словам Нельсона, участие ФРГ в соглашении свидетельствует об их нынешнем и будущем лидерстве. Слова главы НАСА были приведены на официальном сайте.

Гендиректор Немецкого аэрокосмического центра Вальтер Пельцер заявил, что участие в программе даст новый толчок усилиям Германии и Соединенных Штатов в исследовании космоса. По словам Пельцера, оно также расширит промышленные и научные возможности его государства.