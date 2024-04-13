Футуролог Пирожков предрек появление «человека 2.0»

По словам футуролога Владимира Пирожкова, в обозримом будущем произойдет новый, мощнейший этап развития космоса, освоение близких планет. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

Он добавил, что в настоящее время ведется работа над космическим кораблем «Орел», который сможет летать значительно дальше лунной орбиты. Кроме того, создается и ядерный буксир «Зевс», который сможет возить между планетами грузы.

По мнению эксперта, при этом, чтобы выйти за пределы Солнечной системы, понадобятся технологии другого рода.

Он отметил, что у человека и на нашей планете впечатляющие перспективы. Например, уже идут работы над тем, чтобы создать «человека 2.0», который будет по всем параметрам лучше, чем люди, которые всегда жили на наше планете.