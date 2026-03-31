Генетический детектив: Туринская плащаница оказалась «загрязнена» ДНК из Индии и Америки
NS: генетики обнаружили на Туринской плащанице следы ДНК со всего земного шара
Согласно материалу научного издания NS, современные генетические исследования Туринской плащаницы принесли неожиданные результаты, которые серьезно запутывают историю этой знаменитой христианской святыни. Ученым удалось идентифицировать на поверхности четырехметрового полотна следы ДНК огромного количества живых существ — от экзотических растений до представителей различных человеческих популяций.
Реликвия, которую традиция связывает с погребением Иисуса Христа, находится в соборе Святого Иоанна Крестителя в Турине последние пять столетий. Несмотря на то, что радиоуглеродный анализ 1988 года указал на средневековое происхождение ткани (период между 1260 и 1390 годами), дискуссии о ее подлинности не утихают. Новая работа группы специалистов под руководством Джанни Баркаччи из Падуанского университета добавила в это дело новые факты, изучив биологические следы, сохранившиеся на образцах еще с 1978 года. Анализ выявил на ткани настоящий биологический архив. Исследователи обнаружили генетические следы домашних питомцев (кошек и собак), сельскохозяйственных животных (от кур до лошадей), а также диких обитателей лесов и водоемов. Особое внимание привлекли растительные пробы: на плащанице нашли ДНК томатов, картофеля и перца. Специалисты подчеркивают, что эти культуры оказались в Европе только после экспедиций в Америку, что косвенно подтверждает активный контакт полотна с внешней средой в поздние эпохи. География человеческих следов оказалась не менее интригующей. Как отмечают эксперты, почти 40% обнаруженной человеческой ДНК принадлежит индийским гаплогруппам. Ученые полагают, что из-за многовековых контактов святыни с огромным количеством паломников и хранителей выделить «первоначальный» генетический код практически невозможно. Тем не менее, исследователи выдвинули гипотезу, согласно которой сам лен для изготовления ткани мог быть привезен из Индии еще в глубокой древности.