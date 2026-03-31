Генетический детектив: Туринская плащаница оказалась «загрязнена» ДНК из Индии и Америки

Реликвия, которую традиция связывает с погребением Иисуса Христа, находится в соборе Святого Иоанна Крестителя в Турине последние пять столетий. Несмотря на то, что радиоуглеродный анализ 1988 года указал на средневековое происхождение ткани (период между 1260 и 1390 годами), дискуссии о ее подлинности не утихают. Новая работа группы специалистов под руководством Джанни Баркаччи из Падуанского университета добавила в это дело новые факты, изучив биологические следы, сохранившиеся на образцах еще с 1978 года. Анализ выявил на ткани настоящий биологический архив. Исследователи обнаружили генетические следы домашних питомцев (кошек и собак), сельскохозяйственных животных (от кур до лошадей), а также диких обитателей лесов и водоемов. Особое внимание привлекли растительные пробы: на плащанице нашли ДНК томатов, картофеля и перца. Специалисты подчеркивают, что эти культуры оказались в Европе только после экспедиций в Америку, что косвенно подтверждает активный контакт полотна с внешней средой в поздние эпохи. География человеческих следов оказалась не менее интригующей. Как отмечают эксперты, почти 40% обнаруженной человеческой ДНК принадлежит индийским гаплогруппам. Ученые полагают, что из-за многовековых контактов святыни с огромным количеством паломников и хранителей выделить «первоначальный» генетический код практически невозможно. Тем не менее, исследователи выдвинули гипотезу, согласно которой сам лен для изготовления ткани мог быть привезен из Индии еще в глубокой древности.