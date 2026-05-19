Генуэзец или испанский гранд? Анализ ДНК потомков указал на аристократические корни Колумба

Споры о происхождении Христофора Колумба, не утихающие более пяти столетий, получили новое развитие. Группа исследователей из лаборатории Citogen и Мадридского университета Комплутенсе опубликовала на сайте BioRxiv препринт, в котором впервые представлена генетическая поддержка версии о том, что мореплаватель происходил из влиятельного дворянского рода с северо-запада Испании.

До сих пор преобладала версия о рождении Колумба в 1451 году в Генуэзской республике в скромной, небогатой семье. Однако существовала и альтернативная гипотеза — о галисийских корнях. Именно она, по мнению авторов новой работы, получила надежное, хотя и косвенное, подтверждение.

Ученые проанализировали ДНК, выделенную из скелетных останков 12 человек, захороненных в крипте церкви Санта-Мария-де-Грасия в Хельвесе, предместье Севильи. Это семейный склеп графов Хельвес, где с XVI по XVIII век покоились как минимум семь прямых потомков Колумба, включая его внучку. Генетический анализ подтвердил, что в усыпальнице действительно лежат потомки мореплавателя, но внимание исследователей привлекло несоответствие: у двух человек обнаружились общие гены, хотя по документам они не состояли в кровном родстве.

Одним из них был Хорхе Альберто де Португаль, третий граф Хельвес и праправнук Колумба, вторым — графиня Мария де Кастро Хирон де Португаль из аристократической галисийской семьи, вошедшая в род через брак. Чтобы найти общего предка, команда применила массовое параллельное секвенирование более 10 тысяч генетических маркеров и построила компьютерную модель на 16 поколений генеалогического древа. Выяснилось, что наиболее вероятным общим предком был Педро Альварес де Сотомайор — прапрадед третьего графа Хельвеса и один из самых могущественных феодальных лордов Галисии XV века. Когда ученые исключили его из реконструированного древа, генетическая связь между двумя потомками исчезла, и ни один другой предок из сотен проанализированных не дал такого же эффекта.

Анализ также показал, что потомки Колумба связаны с влиятельным родом Суньига из Наварры. При этом около 1486 года упоминания о Педро Альваресе де Сотомайоре пропали из исторических документов — именно в том году Колумб впервые предстал перед двором Изабеллы и Фердинанда. Несмотря на это и другие совпадения, авторы не утверждают, что Мадруга и Колумб — одно лицо. Они подчеркнули, что впервые предоставили надежную генетическую поддержку гипотезы о галисийском происхождении, однако доказательства остаются косвенными, поскольку основаны на ДНК потомков, а не самого мореплавателя, и требуют независимой проверки.