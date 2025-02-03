Геолог Завацки определил место, где затонула Атлантида

По словам геолога Станислава Завацки, знаменитая Атлантида, вероятнее всего, располагалась на востоке Средиземного моря. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что выводы многолетнего изучения проблемы показывают, что это территория около островов Тира, Андикитира и та часть, которая примыкает к бывшему вулкану Санторин, сегодня являющемуся островом.

По мнению ученого, в действительности кора Земли за миллиарды лет испытала много разнообразных видоизменений, и есть другие примеры континентов или частей континентов. Так, не исключено, что однажды Зеландия может вновь начать «выныривать» через миллионы лет.

Ранее эзотерик рассказала о новых землях, которые появятся из-под воды.