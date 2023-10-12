Гербициды ухудшили работу мозга подростков

Ученые из университета Сан-Диего обнаружили взаимосвязь между наличием гербицидов и ухудшением работы подросткового мозга. Об этом сообщил журнал Environmental Health Perspectives, передает Medical Xpress .

Авторы сообщили о том, что собрали образцы мочи у более чем полутысячи подростков из Эквадора. Уточняется, что также предварительно были оценены их внимание, контроль, память, способность к обучению и прочие навыки.

Как оказалось, 2 самых популярных гербицида – глифосат и 2,4D содержатся в организме большинства подростков. Первый нашли у 98%, второй – у 66%.

Более высокое содержание второго связали со снижением способности к концентрации внимания и самоконтроля, памяти и языка. Высокая концентрация первого, как оказалось, влияет на социальное восприятие в негативном ключе.