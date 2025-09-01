Гигантский айсберг А23а распался на части: за лето он потерял треть площади

Крупнейший в мире айсберг А23а, более тридцати лет дрейфовавший у побережья Антарктиды, распался на несколько частей, потеряв за летний сезон свыше трети своей площади. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института, общая площадь расколовшегося гиганта сократилась примерно на 1000 квадратных километров. Это эквивалентно территории крупного мегаполиса. За три месяца таяния айсберг лишился 36% своей первоначальной массы.

От основной массы льдины одновременно отделились три крупных фрагмента. Площадь каждого из новых айсбергов составляет от 60 до 300 квадратных километров. Столь быстрое разрушение эксперты связывают с попаданием А23а в более теплые воды и воздействием летних температур. Изначально этот ледяной гигант откололся от шельфового ледника еще в 1986 году и долгое время был заблокирован на мели, прежде чем возобновить дрейф в прошлом году. Его стремительное таяние служит наглядным индикатором интенсивных процессов изменения климата в антарктическом регионе.

