Гигантский след древнего астероида обнаружен в Южной Америке

Это темные капли аэродинамической формы, разбросанные на территории длиной около 900 км. Их возраст определили в 6,3 млн лет. Результаты анализа опубликованы в журнале Geology.

Ранее в мире было известно лишь пять таких полей. Новое открытие добавляет шестой участок и считается одним из самых значительных внеземных событий в истории Южной Америки. Первоначально образцы нашли в штате Минас-Жерайс, но позже их следы протянулись до Баии и Пиауи.

Размеры фрагментов варьируются от мельчайших зерен до кусков весом до 85 граммов. Внутри они полупрозрачные, серовато-зеленого цвета. Химический анализ показал высокое содержание кремнезема и наличие лешательерита — минерала, образующегося при сверхвысоких температурах. Содержание воды в тектитах составляет от 71 до 107 частей на миллион, что значительно ниже, чем у вулканических стекол.

Аргон-аргоновое датирование подтвердило возраст около 6,3 млн лет. По мнению исследователей, астероид врезался в кратон Сан-Франциско, однако сам кратер мог быть погребен под более поздними отложениями или уничтожен эрозией.

Теперь геохимические данные сужают круг поисков, а математические модели помогут оценить мощность удара. Возможно, кратер удастся обнаружить по магнитным или гравитационным аномалиям.

