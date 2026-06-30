Гигантское пятно на Солнце прицелилось на Землю: названы риски катастрофической магнитной бури

На Солнце произошел резкий скачок вспышечной активности. Гигантская группа пятен, которую можно увидеть даже невооруженным глазом, развернулась прямо к Земле. Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал KP.RU , грозит ли планете катастрофическая магнитная буря и стоит ли готовиться к коллапсу технологий.

Несколько дней назад на краю солнечного диска появилась группа пятен, которую астрономы уже назвали крупнейшей в этом году. Ее сложная структура говорит сама за себя: энергия копится внутри, и рано или поздно она вырвется наружу. Магнитные трубки, возникающие на глубине 200 тысяч километров, сковывают плазму, создавая видимые пятна с температурой 3700 градусов (против 5500 на остальной поверхности). И эта группа сейчас «смотрит» точно на Землю.

Когда пятно только появилось, оно вело себя на удивление спокойно — вспышек не было. Но затем, подчиняясь вращению Солнца, оно двинулось к центральному меридиану, и активность резко пошла вверх. За сутки зарегистрировано 17 вспышек (днем ранее — 8, а до того — 5). Утро вторника отметилось вспышкой среднего уровня М. Непокоренным остается лишь высший порог X — и эксперты уверены, что он будет взят.

«Взрывы высшего балла могут начаться в любое время», — отмечает Лаборатория.

Однако речь не идет о техногенном Армагеддоне, успокаивает Сергей Богачев. Даже более крупные группы пятен в XXI веке вызывали мощные бури, но не повторяли событие 1859 года, когда вышли из строя телеграфные аппараты. Тогда ломаться было особо нечему, сейчас — иначе, но удар с такой геометрической позиции действительно будет сильным и фронтальным.

Вероятно, по оценке ученого, Землю ждет экстремальная магнитная буря. Возможны сбои связи, повреждения спутников, проблемы у локальных компьютерных систем. Нечто подобное уже случалось в мае 2024 года. Однако настоящий «конец света» откладывается, несмотря на мощный удар магнитных волн по планете.