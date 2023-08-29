Глава городского округа Подольск встретился с зоотехнологами

Глава подмосковного городского округа Подольск Дмитрий Жариков провел встречу с сотрудниками ФГБНУ «Федеральный научный центр животноводства - ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста». Об этом рассказали в социальных сетях местного отделения партии «Единая Россия».

Также на встрече присутствовал председатель горсовета Алексей Никулин и депутат Мособлдумы Павел Максимович. Им и главе муниципалитета сотрудники учреждения задали интересующие вопросы. В рамках встречи можно было не только зафиксировать обращения, но и сразу обсудить варианты решений.

На повестке дня этой встречи с представителями научного предприятия обсудили поддержку ученых, ремонт ряда зданий и благоустройство территорий, реконструкцию дорог и другие немаловажные темы. Заявители дополнительно получат письменные ответы.

Данное учреждение известно с 20-х годов прошлого века. Его работники занимаются изучением фундаментальных, прикладных и методических аспектов физиологии, биохимии, а также вопросами, связанными с биотехнологиями сельскохозяйственных животных.