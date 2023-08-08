Глава НАСА не считает РФ участником в нынешней космической гонке

В США не считают, что РФ участвует в нынешней космической гонке. В ней соперничают лишь Штаты с КНР. Соответствующее заявление сделал глава НАСА Билл Нельсон. Его слова передает издание РИА Новости .

Нельсон заявил, что РФ сейчас не сможет высадить космонавтов на луну за то же время, что и США с Китаем. Исходя из этого, он заявил, что в новой гонке участвуют только Штаты и КНР.

Отвечая на вопрос об этом соперничестве, глава НАСА заявил, что не хотел бы, чтобы КНР добрались до Южного полюса Луны быстрее Соединенных Штатов.

Позже он пожелал успеха миссии российской станции «Луна-25» в ближайшие дни. Он подчеркнул, что РФ и США взаимодействуют в космическом пространстве уже почти 50 лет и успешно сотрудничают в программе МКС.

Соединенные Штаты еще во времена президентства Дональда Трампа объявили о начале программы «Артемида», считающейся новым этапом в вопросе полетов на Марс. Известно, что полеты на Луну будут происходить на корабле Orion. По изначальному плану, американские космонавты должны были вернуться на Луну уже в 2024 году, но сроки затянулись до 2025-го с вступлением на должность президента Джо Байдена.