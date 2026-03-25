Глифосат не только убивает сорняки, но и «выращивает» супербактерий: новое открытие ученых

Ежегодно от инфекций, вызванных бактериями, нечувствительными к антибиотикам, умирает более миллиона человек. Медики винят в этом бесконтрольное использование препаратов в медицине и животноводстве. Но аргентинские ученые обнаружили еще один, неочевидный фактор: распространению устойчивых микроорганизмов способствует самый популярный в мире гербицид — глифосат.

Что нашли в дельте Параны

Исследователи собрали 68 штаммов бактерий из донных отложений дельты реки Парана, неподалеку от Буэнос-Айреса. Этот регион — крупная сельскохозяйственная зона, поэтому воды здесь насыщены глифосатом, смываемым с полей.

Ученые проверили, как бактерии реагируют на 16 распространенных антибиотиков и на сам гербицид. Для сравнения они проанализировали штаммы из местных больниц и скотоводческих хозяйств.

Результат оказался тревожным. Больничные бактерии, которые по идее не должны пересекаться с гербицидом, продемонстрировали высокую устойчивость к глифосату. Некоторые виды (например, Enterobacter) выдерживали до 80 миллиграммов вещества на миллилитр воды. Это значит, что патогенные микроорганизмы, попадая в почву через больничные стоки, могут там благополучно выживать и размножаться.

Генетический обмен, который усиливает угрозу

Глифосат не только не убивает некоторые бактерии, но и создает среду, где устойчивость к антибиотикам распространяется быстрее. Анализ показал: штаммы, нечувствительные к гербициду, принадлежат к близкородственным линиям — независимо от того, взяты они из реки, с пастбища или из больничной палаты.

Все дело в горизонтальном переносе генов — механизме, позволяющем бактериям обмениваться полезными свойствами даже между разными видами. Глифосат, по-видимому, усиливает этот процесс, способствуя распространению генов антибиотикорезистентности и в сельском хозяйстве, и в медицине.

Почему это опасно

Раньше ученые уже отмечали, что массовое применение глифосата может негативно влиять на здоровье — например, в сельских округах США у женщин сокращались сроки беременности, а новорожденные весили меньше нормы. Теперь к этому списку добавляется еще одна серьезная проблема.

Глифосат — гербицид широкого спектра действия, он убивает большинство растений, и устойчивые к нему культуры создаются искусственно. Но его воздействие на микроорганизмы оказалось более сложным, чем предполагалось. Вместо того чтобы уничтожать опасные бактерии, он помогает им выживать.

В ряде стран уже рассматривают возможность ограничить или вовсе запретить использование глифосата, по крайней мере в жилых зонах и общественных местах. Новые данные аргентинских ученых, опубликованные в Frontiers in Microbiology, могут ускорить этот процесс.