Глиняная богиня из римской эпохи: под средневековым замком Бодиам раскопали античную Венеру

На территории знаменитого замка Бодиам в Восточном Суссексе археологи наткнулись на артефакт, который связывает средневековую цитадель с античным прошлым Британии. Волонтер проекта Эбигейл Уинслоу извлекла из земли небольшой фрагмент глиняной статуэтки, предположительно изображающей Венеру. Благодаря характерной форме находка уже получила в среде исследователей ироничное прозвище «Бодиамская задница».

Раскопки ведутся в рамках масштабной инициативы «Бодиам 100», запущенной Национальным фондом совместно с Институтом археологии и Юго-восточной археологией Университетского колледжа Лондона. Главная цель — к столетнему юбилею пребывания замка под опекой фонда восстановить картину жизни этих земель за пределами хорошо изученного XIV века. Специалисты признают, что ранние страницы истории долины реки Ротер до сих пор оставались практически неизвестными.

Обнаруженный фрагмент изготовлен из трубчатой глины и датирован II веком нашей эры. Специалисты определили, что фигурка была произведена в мастерских Центральной Галлии и являлась частью миниатюрного изображения богини любви. Эксперт по римской керамике Мэтью Фитток пояснил, что подобные статуэтки редко попадаются на территории Британии, хотя именно Венера лидирует по числу находок среди местной глиняной пластики той эпохи.

Эта находка — лишь одно из множества подтверждений активного римского присутствия в излучине Ротера. Помимо статуэтки, исследователи извлекли из культурного слоя плитки с клеймом Classis Britannica, фрагменты керамики, стеклянных изделий и строительных конструкций II–IV веков. Отдельный интерес вызвал осколок так называемого «сосуда с лицом» — подобные предметы часто связывают с ритуальной практикой.

Совокупность находок заставляет историков пересмотреть значение реки Ротер в античный период. По всей видимости, она служила важной транспортной артерией, а наличие предметов, связанных с римским флотом, указывает на стратегическую роль этого района. Часть артефактов, в том числе «Бодиамская Венера», уже заняла свое место в экспозиции музея Castle Cottage, наглядно демонстрируя, что задолго до возведения замка здесь кипела жизнь.