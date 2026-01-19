Голос как биомаркер: российские исследователи автоматизировали оценку психического состояния

Исследователи Новосибирского государственного университета разработали автоматизированный метод оценки депрессии на основе акустических характеристик речи. Создан прототип цифрового сервиса, обеспечивающий полный цикл работы с аудиоданными, от записи до визуализации результатов и экспорта, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

По данным ВОЗ на 2025 год, во всем мире депрессией страдают около 332 млн человек. Заболевание может проявляться самостоятельно или сопровождать другие болезни, при этом его симптомы часто маскируются под физические жалобы — боли, проблемы с сердцем или пищеварением, общее недомогание без ясной причины. Врачи общей практики из-за нехватки времени и специалистов не всегда могут провести глубокую диагностику.

Старший преподаватель НГУ Марина Злобина пояснила, что анализ голоса позволяет снизить нагрузку на врачей и обеспечивать более точную и своевременную диагностику. По ее словам, метод не заменяет психиатра или психолога, однако помогает выявлять скрытую депрессию у пациентов с соматическими жалобами, когда традиционные обследования не дают результатов.

Ученые отмечают, что диагностика по голосу обладает преимуществом перед опросниками и интервью, поскольку исключает «фактор социальной желательности»: речь является объективным биомаркером психического состояния. Даже короткий фрагмент голоса несет информацию об энергетике и эмоциональном состоянии, которые изменяются при депрессии и тревожности.

На базе более 90 интервью исследователи обучили нейросеть, классифицирующую речь по четырем уровням выраженности депрессии — от отсутствия симптомов до тяжелой формы. Точность модели сопоставима с ведущими зарубежными разработками. Прототип позволяет загружать готовые записи или проводить оценку в реальном времени.

Работа велась при поддержке программы «Приоритет 2030». В будущем технология может быть расширена для диагностики других психических расстройств и анализа дополнительных данных, включая мимику по видеозаписям, отметила Злобина.

