На CES 2026 показали ИИ-платформы для «оживления» коллекционных фигурок

На выставке потребительской электроники CES 2026 стартапы HeyMates и Buddyo продемонстрировали платформы, позволяющие превращать фигурки персонажей в интерактивных цифровых собеседников. Об этом сообщает издание The Verge .

Обе разработки построены по схожему принципу. В основе систем лежит компактная «умная» подставка, оснащенная динамиком, микрофоном и светодиодной подсветкой. Устройство соединяется с мобильным приложением, через которое загружается чат-бот с заранее заданным характером, стилем общения и голосом конкретного персонажа. При этом решения ориентированы не на универсальных виртуальных ассистентов, а на тематическое общение — от научных разговоров до развлекательных диалогов.

HeyMates представила собственную линейку фигурок Olli, оснащенных RFID-чипами. При установке такой игрушки на подставку система автоматически активирует соответствующий ИИ-профиль. В стартовую серию вошли персонажи, ориентированные на познавательное, творческое и развлекательное взаимодействие с пользователем. В дальнейшем компания планирует расширить ассортимент за счет лицензированных образов из кино и поп-культуры, а также создать собственную вселенную персонажей. Выход продукта на рынок запланирован через платформу Kickstarter в 2026 году.

Buddyo пошла по другому пути и сделала ставку на универсальность. Разработанная компанией подставка Pod совместима с уже существующими коллекционными фигурками. Система распознает персонажей либо по встроенным чипам, либо с помощью анализа изображения. На основе полученной информации искусственный интеллект формирует биографию, стиль речи и голос персонажа, адаптируя общение под конкретный образ.

Обе платформы используют крупные языковые модели. В Buddyo задействована комбинация решений на базе ChatGPT и Gemini, тогда как HeyMates применяет собственную программную среду BuddyOS. Разработчики отмечают, что сегмент ИИ-игрушек находится на ранней стадии развития, но уже демонстрирует высокий потенциал роста.

Ранее стало известно, что в Китае ввели жесткий этический контроль над человекоподобным ИИ.