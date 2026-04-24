«Голубовато-зеленый эликсир из прошлого»: анализ жидкости из гробницы на западе Китая удивил ученых составом

Международная группа ученых провела детальный анализ уникальной находки из Китая — идеально сохранившегося алкогольного напитка возрастом около 2300 лет, обнаруженного в бронзовом сосуде на кладбище Шаньцзябао в Нинся-Хуэйском автономном районе. Результаты исследования, опубликованные в Journal of Archaeological Science Reports, позволили не только установить сложнейший состав жидкости, но и реконструировать технологию ее производства, относящуюся к эпохе Сражающихся царств (475–221 годы до н. э.).

Сосуд, герметично запечатанный тканью изнутри и глиной снаружи, содержал около 3,7 литра прозрачной жидкости бледного голубовато-зеленого оттенка без запаха. Ученые применили целый арсенал современных методов: инфракрасную спектроскопию, метаболомный анализ и высокоразрешающую жидкостную хроматографию с масс-спектрометрией, а также изучили крахмалы, фитолиты и остатки дрожжей. Химический анализ показал, что жидкость содержит более 2400 различных органических соединений, включая аминокислоты, пептиды, органические кислоты, углеводы, спирты, эфиры, альдегиды, кетоны, флавоноиды и жирные кислоты. По мнению исследователей, такая сложная композиция однозначно исключает версию о том, что это просто отфильтрованная грунтовая вода, и доказывает, что перед ними подлинный древний органический продукт.

Авторы работы подчеркивают, что это исследование стало важнейшим шагом в изучении древних ферментированных напитков, поскольку впервые применяет столь комплексный аналитический подход к жидкости, сохранившейся в оригинальном сосуде. Полученные данные дают редкую возможность напрямую изучить технологии пивоварения эпохи Сражающихся царств и расширяют представления о развитии традиционных китайских методов производства алкоголя, которые описывались в средневековых трактатах и частично используются до сих пор.