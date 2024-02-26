ГосНИИАС: боевые самолеты 6-го поколения появятся в РФ к 2050 году

Боевая авиация 6-го поколения появится у РФ к 2050 году. Соответствующее заявление сделал научный руководитель ГосНИИАС Евгений Федосов в своем материале для информационного агентства ТАСС .

Автор заявил, что в данный момент российские специалисты ведут подготовку к созданию подобных самолетов. Он уточнил, что готовится концепция и происходит обмен мнениями между специалистами и российскими военными по данному вопросу. Академик также выразил мнение, что усложнять самолеты для дальнейших поколений окажется порочной практикой.

На данный момент у российской армии на вооружении имеется лишь один истребитель 5-го поколения – Су-57. Тем не менее ведутся разработки Су-75, который займет место в том же поколении.

Кроме РФ такие самолеты имеются в распоряжении лишь у Соединенных Штатов и Китая. Однако разработка подобной техники производится почти во всех больших государствах.