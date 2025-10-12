«Грибная кожа» будущего: в США нашли гриб, способный заменить человеческие ткани

Ученые из Университета Юты сделали прорывное открытие: им удалось обнаружить, что почвенный плесневый гриб Marquandomyces marquandii способен синтезировать уникальный гидрогель, обладающий потенциалом заменить мягкие ткани человека. Результаты их работы опубликованы в издании The Journal of The Minerals, Metals & Materials Society (JMMMS).

Гидрогели давно вызывают интерес в медицине и инженерии благодаря их способности удерживать влагу, мягкости и эластичности, напоминающим человеческие ткани, такие как кожа, хрящи и мышцы. Однако до настоящего времени синтетические аналоги сталкивались с проблемами хрупкости или недостаточной биосовместимости с живыми клетками.

В ходе лабораторных исследований M. marquandii продемонстрировал необычные свойства. При культивировании в жидкой питательной среде он формирует многослойную волокнистую структуру, которая способна удерживать до 83% воды.

Материаловед Атул Агравал, один из авторов исследования, пояснил: «Такие слои имеют разную пористость — от 40% до 90%, что важно для имитации различных типов тканей. То, что мы видим, — это гидрогель, который буквально растет сам по себе».

Ученые объясняют эти уникальные свойства особенностями мицелия — подземной «корневой» системы грибов. Он состоит из нитей, способных к неограниченному росту при наличии питательных веществ, что позволяет формировать прочную, но при этом гибкую структуру. Кроме того, мицелий богат хитином — компонентом, по составу сходным с панцирями ракообразных и давно признанным биосовместимым материалом.

Исследователи возлагают надежды на то, что в будущем этот материал может стать основой для культивирования клеток, создания имплантов или разработки носимых биоустройств.

Тем не менее, говорить о немедленном применении «грибной кожи» для лечения ожогов или изготовления протезов пока преждевременно. Команда планирует продолжить исследования, в частности, для оценки безопасности гриба для человека, поскольку существует небольшая вероятность того, что содержащийся в нем хитин может вызывать редкие аллергические реакции.

