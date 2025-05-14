Губернатор Нижегородской области пригласил американских ученых на работу в регион
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин завил о готовности принять на работу в регионе американских специалистов по вспомогательным репродуктивным технологиям. Об этом сообщает Life.ru.
Данное предложение последовало после появления информации о массовых сокращениях в Штатах, коснувшихся экспертов в этой области.
По словам Никитина, Нижегородской области такие люди необходимы, так как в регионе активно занимаются вопросами демографии и даже создали отдельную структуру — Институт демографического развития.
Он добавил, что опыт иностранных ученых пойдет на пользу области, а со стороны властей им будет предоставлено место работы и предложены программы адаптации.
Ранее сообщалось, что представители Поднебесной посетили наукоград Черноголовка.