Губернаторские премии вручили ученым Подмосковья

По итогам прошлого года были определены десять обладателей премий за коммерциализацию научных и (или) научно-технических результатов в сферах науки, технологии, техники и инноваций — это трое лауреатов и семь авторских коллективов. Также 15 премий вручили молодым ученым и специалистам.

По словам Зиновьевой, общая сумма премий в первой категории составила десять миллионов рублей, во второй — десять с половиной миллионов рублей.

В число молодых ученых и специалистов, получивших премии, вошли химики, физики, инженеры, математики и медики. Среди обладателей премий за коммерциализацию, — сотрудники предприятий из Люберец, Жуковского, Дубны, Пушкино, Истры, Раменского, Королева и Ступино.