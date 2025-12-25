«Гуманоидов, как у Спилберга, не ждите». Что изменилось в прогнозах ученых о встречи с внеземной жизнью?

Известный британский ученый и популяризатор науки Мэгги Адерин-Покок выдвинула смелый прогноз: первый контакт человечества с внеземной жизнью может состояться уже в ближайшие 50 лет. Как сообщает издание Daily Mirror, специалист убеждена, что это знаменательное событие произойдет примерно к 2075 году.

При этом Адерин-Покок призывает отказаться от антропоморфных стереотипов, навязанных кинематографом. По ее словам, не следует ожидать, что это будут гуманоиды, похожие на того, что показан в фильме Стивена Спилберга «Инопланетянин». Вместо знакомого образа ученый предполагает обнаружение принципиально иной биологической формы — нечто, напоминающее «серую слизь».

По мнению доктора наук, технологическое развитие потенциальных пришельцев, особенно в сфере коммуникаций, может настолько превосходить земное, что распознать и расшифровать их сигналы станет для человечества сложнейшей задачей. Таким образом, встреча может быть не с классическими «зелеными человечками», а с чем-то гораздо более экзотическим и сложным для нашего понимания.

