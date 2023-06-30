Химкинская разработка помогла метеоспутнику выйти на орбиту

Научно производственное объединение Лавочкина из городского округа Химки разработало разгонный блок для метеорологических спутников «Метеор-М» — серия запусков проходит с космодромов «Восточный» и «Байконур» уже несколько лет.

Очередной метеоспутник отправился на околоземную орбиту 27 июня с «Восточного» и будет вести наблюдение за погодой, состоянием льдов в Арктике, загазованностью атмосферы и пр.

В составе ракеты «Союз-2.1б» был использован разгонный блок «Фрегат» из Химок. Эти разработки уже более 20 лет успешно используются в космической отрасли. НПО из Химок — ведущее предприятие ракетно-космической промышленности России. Здесь проектируют, изготавливают и проводят испытания автоматических космических аппаратов, чей полет не требует вмешательств с Земли.

Для «Фрегата» это был уже 115-й запуск. Помимо метеоспутника на орбиту выведены и 42 малых спутника, из них 39 отечественные. Одновременный запуск такого количества спутников стал рекордным в истории отечественной космонавтики, отмечают в «НПО Лавочкина». Такие возможности дает именно разгонный блок.