Холдинг «Росэлектроника» разработал платформу для управления вооружениями

В «Росэлектронике» была разработана платформа для управления военными объектами и вооружением, а также, оцифровки их моделей. Об этом сообщили на официальном сайте отечественной государственной корпорации «Ростех».

Там сообщили, что цифровая платформа работает на основе интернета вещей IIoT.Istok — IIoT.Istok.Military. Она собирает информацию с датчиков на оборудовании и передает их в центр управления.

Сообщается, что платформа позволит обеспечить прозрачной эксплуатации оборудования и выявлять тенденции в его работе. Разработка также позволит составлять прогнозы состояния аппаратуры и выстраивать график техобслуживания.

Директор холдинга Виталий Александров сообщил, что в будущем платформа сможет охватить практически весь спектр задач российских ВС в управлении оборудованием и вооружением.