«Хотели отношений, но нашли иллюзию»: исследование показало, что инцелы смотрят порнографию в разы чаще

Ученые провели исследование, которое проливает свет на особенности поведения мужчин, относящих себя к инцелам, — тем, кто желает романтических и сексуальных отношений, но считает их для себя недостижимыми. Согласно результатам работы, опубликованным в Journal of Sex and Marital Therapy, такие мужчины потребляют значительно больше порнографического контента, чем представители контрольной группы, что, в свою очередь, серьезно искажает их восприятие собственного тела.

В ходе эксперимента исследователи с помощью специального программного обеспечения сравнили ответы двух групп участников и обнаружили выраженные различия. Выяснилось, что инцелы гораздо чаще прибегают к просмотру фильмов для взрослых и используют мастурбацию как способ снижения повседневного стресса и бегства от тревожных переживаний. Кроме того, в их среде был зафиксирован более высокий уровень социальной изоляции и одиночества. Участники из этой группы значительно чаще считали порнографию реалистичным отражением интимных взаимодействий, что ухудшало их отношение к женщинам. При этом многие из инцелов выражали недовольство собственной внешностью и видом гениталий, полагая, что потенциальные партнерши будут ожидать от них соответствия физическим стандартам порноактеров.

Авторы исследования отмечают, что их работа имеет поперечный дизайн, что не позволяет однозначно установить причинно-следственные связи: что первично — чрезмерное увлечение порнографией или уже имеющиеся проблемы с восприятием тела. В будущем ученые планируют расширить круг изучаемых сообществ, включив в него женщин-инцелов, и подчеркивают, что их цель — не осуждение, а понимание проблем, с которыми сталкиваются такие люди, для более эффективного оказания им поддержки.