ИИ с душой и лунные дата-центры: в МГУ обсудили технологии будущего

В Москве на факультете искусственного интеллекта МГУ имени М. В. Ломоносова прошло пленарное заседание секции «Инженерия знаний и доверенного искусственного интеллекта для сложных систем» в рамках конференции «Ломоносовские чтения–2026». Ученые обсудили методологию создания этичных и надежных ИИ-систем, направления их практического применения и приоритетные задачи для развития отрасли в России.

Доверенный ИИ: прозрачность и контроль

Участники конференции отметили, что стремительное развитие нейросетей ставит перед научным сообществом новые вызовы. Один из главных вопросов — как сделать алгоритмы прозрачными и контролируемыми. В центре дискуссии оказались определение единых понятий, а также выработка этических и математических требований к так называемому доверенному искусственному интеллекту — то есть надежному и безопасному для человека.

Декан факультета искусственного интеллекта МГУ Иван Оселедец обратил внимание на нетривиальные реакции ИИ-агентов, которые наблюдались в работах его студентов. В ходе экспериментов, по его словам, нередко возникали «суперэмпатичные системы», способные лучше взаимодействовать с человеком.

ИИ учится объяснять свои решения

Старший научный сотрудник Центра ИИ МГУ Алексей Сорокин представил доклад о системе EAR (explain and rank). Он продемонстрировал, что большие языковые модели сегодня способны не только исправлять грамматические ошибки, но и объяснять, почему они приняли то или иное решение. Это особенно важно для образовательных и языковых приложений.

3D-реконструкция и CAD-системы

Заместитель декана по научной работе факультета ИИ МГУ, научный руководитель Центра ИИ МГУ Антон Конушин рассказал о применении искусственного интеллекта для 3D-реконструкции деталей в CAD-системах. Он также представил подходы к более точному параметрическому описанию поверхностей твердых тел.

ИИ в космосе: от лунных баз до психологической поддержки

Старший научный сотрудник лаборатории инженерии знаний Института математических исследований сложных систем МГУ Александр Блинков посвятил свое выступление перспективам использования искусственного интеллекта в космической отрасли. Среди возможных направлений он назвал размещение дата-центров на орбите Земли, создание энергетических систем для ИИ на лунных базах, разработку новых систем шифрования и навигации, а также технологии психоэмоциональной поддержки космических экипажей.

Образование и этика

В финале мероприятия участники попытались сформулировать основные требования к доверенному ИИ, определили приоритетные исследовательские задачи на ближайшие два года и обсудили, как должны меняться образовательные программы для подготовки специалистов в этой области. По общему мнению, технический прогресс неразрывно связан с вопросами ответственности и морали, а развитие ИИ должно быть ориентировано на человека, чтобы технологии помогали решать проблемы, а не создавали новые.

Мероприятие было организовано факультетом искусственного интеллекта МГУ, Исследовательским центром в сфере искусственного интеллекта МГУ и Институтом математических исследований сложных систем МГУ при поддержке фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело».