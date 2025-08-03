ИКИ РАН: на Солнце произошла мощнейшая за полтора месяца вспышка

На Солнце произошла вспышка класса М2.9, которая стала самой сильной за последние полтора месяца, как поведал Сергей Богачев, руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в интервью РИА Новости.

По его информации, взрыв случился в активной зоне 4168, которая появилась в северном полушарии Солнца только вчера. Этот всплеск солнечной активности стал самым мощным за последнее время и начался 1 августа.

В течение трех дней на поверхности Солнца было зафиксировано 35 вспышек. Однако, по словам Богачева, это первый случай, когда солнечная активность достигла уровня M.

На данный момент сложно предсказать, как геомагнитные явления могут повлиять на нашу планету. Учёный сообщил, что пока нет информации о выбросах солнечного вещества в направлении Земли.

«В то же время место формирования вспышки располагается почти точно на линии Солнце — Земля, откуда такое воздействие на планету происходит с наибольшей эффективностью. Позже будет выдана обновленная информация. Риски крупных вспышек сохраняются на высоком уровне», — отметил специалист.

В течение текущего дня есть вероятность возникновения событий наивысшего уровня, — предупредил Богачев.