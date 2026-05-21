Иллюзия новой физики: астрономы объяснили, почему темная энергия, возможно, никуда не меняется

Группа астрономов поставила под сомнение нашумевшие результаты коллаборации DESI, которые указывали на возможную эволюцию темной энергии. Как сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Physical Review D, за кажущейся изменчивостью может стоять банальная несовместимость двух крупнейших космологических наборов данных, а сама темная энергия, возможно, остается стабильной космологической постоянной.

Темная энергия считается причиной ускоренного расширения Вселенной, и согласно стандартной модели ΛCDM она описывается неизменной во времени величиной. Однако данные DESI, строящей самую подробную трехмерную карту галактик и измеряющей барионные акустические осцилляции, намекнули на то, что свойства темной энергии могут меняться. Чтобы проверить это, Самсуззаман Афроз и Суводип Мукхерджи из Института фундаментальных исследований Тата сопоставили каталог сверхновых Pantheon+ с данными DESI DR2 через соотношение дистанционной двойственности, предсказанное Общей теорией относительности.

Оказалось, что два массива плохо согласуются: связь между расстояниями зависит от красного смещения, то есть от эпохи Вселенной. Это указало на неучтенные систематические эффекты — ошибки калибровки сверхновых, влияние космической пыли или особенности обработки. Когда в модель ввели параметры, описывающие возможное нарушение соотношения, сигнал об эволюции темной энергии заметно ослабел, и параметры вновь стали совместимы с самой простой космологической постоянной.

Авторы сравнили ситуацию с наложением двух смещенных изображений: картинка становится резче, но объект оказывается не на своем месте. Они подчеркнули, что работа не опровергает результаты DESI напрямую, а лишь демонстрирует необходимость дополнительных проверок, прежде чем объявлять об открытии новой физики. В будущем подобные тесты планируют применять ко всем крупным космологическим обзорам, включая данные обсерватории Веры Рубин, телескопа «Нэнси Грей Роман» и наблюдений гравитационных волн.