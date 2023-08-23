Индия первой в мире посадила аппарат на южном полюсе Луны

Трансляция посадки шла на сайте Индийской организации космических исследований и на ее аккаунте в YouTube.

Индия стала первой страной, осуществившей успешную посадку аппарата на южном полюсе спутника Земли. Ранее свои аппараты «сажали» на Луну СССР, США и Китай.

Космическая станция «Чандраян-3» была запущена в космос 14 июля, а 5 августа вышла на лунную орбиту. 17 августа посадочный модуль «Викрам» начал приближаться к лунной поверхности.

Ранее Индия пыталась отправить на Луну посадочный модуль в рамках миссии «Чандраян-2» в 2019 году. Попытка получилась неудачной: аппарат разбился о поверхность Луны.