Индийский аппарат «Прагьян» обнаружил на Луне серу

Согласно информации, опубликованной на официальной странице ИОКИ в социальной сети, «Прагьян» подтвердил присутствие серы на Луне на основе проведенных экспериментов.

Ранее Индийская организация космических исследований уже доложила о выявлении серы и различных металлов, таких как кальций, железо, хром и другие, с помощью прибора для лазерно-искровой эмиссионной спектрометрии, установленного на борту аппарата. Это открытие вызвало большой интерес в мире науки и космических исследований, так как оно может дать новые понимания о формировании Луны и её геологической структуре.

Эксперты полагают, что открытия, сделанные этим аппаратом, способствуют углублению научных знаний об окружающей нас вселенной и оказывают влияние на будущие миссии в космос.