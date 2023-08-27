Индийский аппарат «Прагьян» передал первые революционные данные с Луны

Как сообщила в соцсетях Индийская организация космических исследований (ISRO) . успешно севший минувшим днем на лунную поверхность аппарат «Прагьян» измерил температуру поверхности естественного спутника Земли.

Ранее сообщалось ,что Индии первой в мире удалось в рамках миссии «Чандраян-3» посадить вблизи южного полюса Луны свой спускаемый космический аппарат.

«Аппарат измерил температуру верхнего слоя лунной почвы вокруг полюса. Это позволило понять температурный режим на поверхности Луны», — сообщил сотрудник Индийской организации космических исследований Би Дарукеша.

Кроме того, как говорится в сообщении ISRO, полученные первые температурные данные с Луны оказались сюрпризом для ученых и вызвали у индийских специалистов удивление.