«Инфекционный супермаркет»: ученые доказали, что торговля дикими животными накапливает смертельные патогены

Международная группа ученых под руководством Жерома Жиппе из Фрибурского университета представила убедительные доказательства того, что глобальная торговля дикими животными является гораздо более мощным резервуаром опасных для человека инфекций, чем принято считать. Результаты масштабного анализа, охватившего данные за четыре десятилетия, опубликованы в журнале Science .

Исследователи изучили информацию о 2079 видах млекопитающих, фигурирующих в базах Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (CITES), американской системы LEMIS и данных об изъятиях контрабанды. Сведения о патогенах, общих для животных и человека, черпались из базы CLOVER. Сравнение показало разительный контраст: среди видов, вовлеченных в торговлю, носителями человеческих патогенов оказался 41 процент, тогда как среди животных, остающихся вне рынка, — лишь 6,4 процента.

Даже после того, как ученые внесли поправки на эволюционное родство, географию обитания, интенсивность научных исследований, близость к человеку и употребление в пищу, связь сохранилась. Животные, которыми торгуют, с вероятностью в полтора раза чаще оказываются переносчиками возбудителей болезней, способных заражать людей. Особую тревогу вызывают два фактора: торговля живыми особями и нелегальный оборот — именно в этих категориях концентрация патогенов максимальна.

Временной анализ 583 видов млекопитающих позволил выявить тревожную динамику: в среднем каждые десять лет присутствия вида на международном рынке он «обрастает» одним дополнительным общим с человеком патогеном. Иными словами, чем дольше животное остается объектом купли-продажи, тем более опасным с эпидемиологической точки зрения оно становится, аккумулируя новые инфекции в цепочках поставок.