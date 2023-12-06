Иран запустил в космос капсулу с животным и готовится к полетам человека

Иран заявил, что отправил на орбиту капсулу с животными, готовясь к полетам человека в ближайшие годы. Об этом сообщило информационное агентство IRNA со ссылкой на слова министра телекоммуникаций Исы Зарепура.

Министр рассказал, что 500-килограммовая капсула успешно запущена на орбиту. Он не стал уточнять, какое животное стало космонавтом.

Иран периодически объявляет об успешных запусках спутников и других космических аппаратов. В 2013 году в Тегеране сообщали, что в космос слетала обезьяна и успешно вернулась назад.