«Исчезнувшие навсегда»: в США пропали два ученых, связанных с секретными программами НЛО

В Америке разворачивается детективная история, от которой у поклонников теорий заговора стынет кровь. Два высокопоставленных специалиста оборонной отрасли, работавших над передовыми космическими технологиями, исчезли при пугающе похожих обстоятельствах. Оба ушли в поход — и оба словно растворились в воздухе.

Как сообщает WION, речь идет об отставном генерал-майоре ВВС США Уильяме Ниле Маккасланде (68 лет) и аэрокосмическом инженере NASA Монике Хасинто Резе (60 лет). Их связывало не просто знакомство — они работали над одним проектом. Генерал курировал разработку, которой занималась Реза. А теперь оба пропали с разницей в несколько месяцев.

Генерал, который знал слишком много

68-летний Уильям Нил Маккасланд исчез 27 февраля 2026 года. В тот день он вышел из своего дома в Альбукерке (штат Нью-Мексико), чтобы отправиться на прогулку. С собой у генерала были только рюкзак, бумажник и револьвер 38-го калибра. Телефон, очки и умные часы — все осталось дома. Для человека, который привык к дисциплине и порядку, это более чем странно.

Жена генерала Сьюзан Маккасланд вернулась домой через два часа и не застала мужа. С тех пор о нем ничего не известно.

Но главная интрига не в самом исчезновении, а в том, кем был Маккасланд. В прошлом он руководил Исследовательской лабораторией ВВС на авиабазе Райт-Паттерсон в Огайо. Это место уже десятилетия окутано легендами. Именно здесь, по слухам, хранятся обломки того самого НЛО, который якобы потерпел крушение в Розуэлле в 1947 году. Здесь же, по утверждению журналиста Росса Култхарта, разрабатывались секретные космические вооружения.

Имя Маккасланда всплыло в 2016 году, когда WikiLeaks обнародовала переписку Джона Подесты (руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон). В письмах музыкант Том ДеЛонг (основатель Blink-182) упоминал генерала как человека с «непосредственным знанием» программ изучения НЛО.

Жена генерала пытается охладить пыл конспирологов. В соцсетях она написала, что у ее мужа действительно был краткий контакт с сообществом уфологов, но он работал с ними как консультант, помогая придавать достоверность книгам и медиапроектам: «У Нила нет никаких специальных знаний о телах пришельцев и обломках из Розуэлла», — заверила она. При этом она опровергла слухи о деменции или спутанности сознания: «Он не был дезориентирован. Он оставался самым умным человеком в любой комнате».

Инженер, работавшая над металлом будущего

Второе исчезновение произошло почти за год до этого. Моника Хасинто Реза (в профессиональной среде она использовала фамилию Хасинто) пропала 22 июня 2025 года во время похода в Национальном лесу Анджелес, на популярной тропе горы Уотерман.

Обстоятельства пугающе похожи: увлеченный турист, опытный исследователь, человек, работавший на оборонку, — исчезает без следа. Поисковые операции с участием вертолетов, дронов, служебных собак и добровольцев продолжались несколько месяцев. Результат — ноль.

Реза была не просто инженером. Она работала в компании Aerojet Rocketdyne (ключевом подрядчике NASA и Пентагона) и создала уникальный материал — никелевый суперсплав, который назвали Mondaloy. Сплав выдерживает экстремальные условия и используется в многоразовых космических аппаратах и ракетных двигателях.

Именно этот проект финансировала Исследовательская лаборатория ВВС, которую в то время возглавлял генерал Маккасланд. Так их пути пересеклись.

Что говорят официальные лица?

Конгрессмен от Теннесси Тим Берчетт, известный своей активной позицией по вопросам НЛО, уже высказался о ситуации. Исчезновение Маккасланда он назвал «вопросом национальной безопасности».

«Было еще несколько случаев по всей стране, когда люди исчезали при подозрительных обстоятельствах. Я думаю, нам следует обратить на это внимание, — цитирует Берчетта ТСН. — Цифры кажутся очень высокими именно в этих сферах исследований. Я не думаю, что мы должны доверять нашему правительству».

Не только они: цепь загадочных смертей

Если бы исчезли только двое, можно было бы списать на несчастный случай. Но, как отмечает ирландский журналист Чей Боуз, с середины 2025 года среди американских ученых и деятелей оборонной отрасли пропало немало людей. Все они работали в одной области: передовые аэрокосмические двигатели, физика плазмы, термоядерный синтез, ракетные технологии.

Декабрь 2025 года. Физик Нуну Лоурейру, директор Центра плазменной науки и термоядерного синтеза Массачусетского технологического института (MIT), был застрелен у себя дома в пригороде Бостона. Его исследования были посвящены термоядерной энергии — одному из самых перспективных источников чистой энергии, который мог бы изменить всю мировую энергетику.

Февраль 2026 года. Астрофизик Карл Гриллмайр из Калифорнийского технологического института застрелен на пороге собственного дома. Он внес значительный вклад в открытие воды на далекой планете — работу, важную для поиска жизни за пределами Земли.

Март 2026 года. Останки Джейсона Томаса, заместителя директора по химической биологии компании Novartis, нашли в озере в Массачусетсе. Он работал над разработкой новых лекарств, в том числе для лечения онкологии. Его компания имеет контракты с правительственными структурами США, включая Министерство обороны.

Что скрывает база Райт-Паттерсон?

В центре всех этих событий маячит авиабаза Райт-Паттерсон — место, где Маккасланд руководил лабораторией, где, по слухам, хранятся обломки из Розуэлла и где, возможно, разрабатываются технологии, полученные из этих обломков.

Журналист Росс Култхарт, много лет занимающийся темой НЛО, заявил, что Маккасланд был «человеком, который владел одними из самых сокровенных секретов США». Он назвал исчезновение генерала «серьезным кризисом национальной безопасности».

Совпадение или закономерность?

Ирландский журналист Чей Боуз подводит мрачный итог: «Эти случаи демонстрируют жуткое сходство, особенно исчезновения Резы и Маккасланда во время походов, а также профессиональное совпадение в разработке высокоэффективных прорывных технологий. Все это — полные совпадения? Верно?».

Полиция Нью-Мексико опросила более 600 жителей района, где пропал Маккасланд, просила предоставить записи с камер наблюдения. Но никаких зацепок нет. Шериф Джон Аллен признал: «Мы получили много сообщений, в том числе с нелепыми теориями и конспирологическими домыслами. Мы проверим все, но пока никаких следов».

Жена генерала в своем последнем посте в соцсетях написала с горькой иронией: «Возможно, лучшая гипотеза на данный момент — что его забрали на летающую тарелку. Но сообщений о материнском корабле над горами Сандия пока не поступало».

Что происходит с учеными, которые работали над технологиями, опережающими время? Случайность ли это — или кто-то старательно заметает следы? Ответов пока нет. Но количество вопросов с каждым новым исчезновением только растет.