Искусственный интеллект рассказал Путину новогоднюю сказку
Фото: [©Вячеслав Прокофьев/РИА Новости]
Президент России Владимир Путин принял участие в конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» и посетил выставку, организованную на площадке форума в столичном ЦМТ.
Путину рассказали о возможностях ИИ создавать тексты, аудио- и видеоконтент, генерировать научные идеи и обучать школьников.
У одного из стендов Путин обратился к искусственному интеллекту с предложением сочинить новогоднюю сказку. Через несколько минут российский лидер выслушал рассказ ИИ о приключениях Деда Мороза и Снегурочки.