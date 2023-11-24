Искусственный интеллект рассказал Путину новогоднюю сказку

Президент России Владимир Путин принял участие в конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» и посетил выставку, организованную на площадке форума в столичном ЦМТ.

Путину рассказали о возможностях ИИ создавать тексты, аудио- и видеоконтент, генерировать научные идеи и обучать школьников.

У одного из стендов Путин обратился к искусственному интеллекту с предложением сочинить новогоднюю сказку. Через несколько минут российский лидер выслушал рассказ ИИ о приключениях Деда Мороза и Снегурочки.