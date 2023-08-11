Исследователь космоса Моисеев определил цель России на Луне

Наша страна впервые за почти полвека отправила на Луну межпланетную станцию. Глава Института космической политики Иван Моисеев рассказал о целях и значении этой экспедиции. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, данная станция запущена для восстановления технологии мягкой посадки на спутник Земли.

Эксперт добавил, что миссией «Луны-25» является научная программа по исследованию грунта в районе посадки, которая состоится на Южном полюсе.

По его мнению, в настоящее время все страны, являющиеся участниками так называемого космического клуба, интересуются Луной на будущее.