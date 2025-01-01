Исследователи из США нашли ключ к сохранению молодости

Исследователи из медицинского колледжа Вейл Корнелл в США сделали важное открытие, связанное с процессом старения клеток, обнаружив в них своеобразный «таймер смертности». Как пишут в журнале Nature Aging, ключ к сохранению молодости может заключаться в поддержании плотной структуры внутри клеточного ядра.

В ходе экспериментов с дрожжами, которые на клеточном уровне схожи с человеческими клетками, ученые выяснили, что ядро состоит из хромосомы и ядрышка, содержащего рибосомную ДНК (рДНК).

Ядрышко изолирует рДНК, которая является одной из наиболее уязвимых частей генома из-за своей повторяющейся структуры, что затрудняет ее восстановление при повреждениях.

Специалисты отметили, что с возрастом ядрышки увеличиваются, а применение антивозрастных методов, таких как ограничение калорий, способствует их уменьшению.

Крупные ядрышки содержат менее стабильную рДНК, чем мелкие, что приводит к проникновению белков и других факторов внутрь, что, в свою очередь, запускает завершение жизненного цикла клетки.

В дальнейшем ученые планируют изучить влияние изменений ядрышка на старение стволовых клеток, чтобы продлить их жизнь, так как они способны замещать отмирающие клетки в организме.

Ранее сообщалось, что ученые разработали нейросеть, предсказывающую дату смерти человека.