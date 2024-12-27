Улучшенный ИИ научили предсказывать дату смерти человека

Американские, датские и немецкие исследователи создали нейросеть, которая дает высокий прогноз о продолжительности жизни человека. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на научный журнал Nature Computational Science.

Группа ученых утверждает, что их новый ИИ-алгоритм life2vec ошибается в предсказаниях лишь в 20% случаев. Нейросеть может установить примерную дату смерти человека, отталкиваясь от данных о его образе жизни, особенностях рутины, диагнозах.

Тестировали новый алгоритм на шести миллионах жителей Дании: в четырех из пяти случаев программа давала верные показатели. Однако такие исследования не стали освещать подробно на широкую публику по этическим соображениям.

Разработанный ИИ-алгоритм поможет сделать еще один большой шаг в развитии нейросетей, которые плотно входят в жизнь современного человека.

Ранее сообщалось, что главный редактор amic.ru оценила перспективность нейросети в работе СМИ.