Исследователи из США превратили метан в метанол с помощью электрических разрядов

Американские исследователи из Северо-Западного университета совершили прорыв в переработке одного из самых распространенных и опасных парниковых газов. Им удалось превратить метан в ценный метанол с помощью плазмы, создаваемой электрическими разрядами прямо внутри стеклянных трубок. Результаты этой работы, опубликованные в Journal of the American Chemical Society, показывают, что сложные и энергоемкие химические реакции можно проводить быстро и относительно просто в плазменных пузырьковых реакторах.

По словам одного из руководителей исследования, в ходе реакции, помимо целевого продукта — метанола, — также образовывались этилен, являющийся предшественником для производства пластмасс, и водород, который сам по себе считается важным промышленным химикатом и экологически чистым топливом. Таким образом, ученым удалось взять обычный метан и превратить его в несколько более ценных веществ, включая небольшое количество пропана.

Исследователи признают, что пока их установка существует лишь на лабораторном уровне, однако в случае успешного масштабирования она может кардинально изменить подход к утилизации утечек метана. Как пояснили авторы, сегодня стандартная практика борьбы с такими утечками заключается в простом сжигании газа, что превращает его в углекислый газ, который, хоть и менее агрессивен, чем метан, все равно усугубляет проблему изменения климата. Вместо этого ученые предлагают использовать компактный реактор непосредственно на месте аварии, чтобы перерабатывать вредный газ в транспортабельное жидкое топливо. В настоящее время команда сосредоточена на оптимизации своего метода, извлечении готового метанола из воды и его очистке.